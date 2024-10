Lista dos vereadores eleitos em Minas do Leão-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Minas do Leão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Minas do Leão. A população está ansiosa para saber quem serão os nove candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os prováveis vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MINAS DO LEÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leo Nunes PP 6,91% 370 2 Cristiano Flores PP 6,76% 362 3 Renato Cougo PP 6,35% 340 4 Alceu Magrão PL 5,62% 301 5 Paulo Freitas PSDB 4,76% 255 6 Juninho Gasolina PL 4,27% 229 7 Laone Gonçalves MDB 4,14% 222 8 Vaguinho MDB 4,01% 215 9 Alex Bitencourt PSDB 2,97% 159

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta a votação total do partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de um candidato com menos votos individuais, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Esta regra visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.