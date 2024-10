Lista dos vereadores eleitos em Mariana Pimentel-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mariana Pimentel – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mariana Pimentel. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes legislativos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Este sistema visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade dos eleitores expressa nas urnas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mariana Pimentel, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARIANA PIMENTEL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Anderson da Farmacia PDT 7,85% 243 2 Isaac PSB 5,95% 184 3 Lucão PSB 5,82% 180 4 Gilson MDB 5,14% 159 5 William Bender MDB 5,11% 158 6 Alita MDB 4,85% 150 7 Carlinhos Kowaleski PSD 4,56% 141 8 Luciano PDT 3,75% 116 9 Professora Eva PSD 3,43% 106

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O cálculo do quociente eleitoral leva em consideração o total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.