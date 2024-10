Lista dos vereadores eleitos em Lagoa do Mato-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Lagoa do Mato – MA enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para o pleito municipal, que definirá os representantes na Câmara de Vereadores para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à escolha daqueles que serão responsáveis por legislar e fiscalizar o poder executivo local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Lagoa do Mato para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAGOA DO MATO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Pacrezio Coelho MDB 9,74% 641 2º Josivan Ribeiro PP 8,34% 549 3º Clezinha Costa MDB 7,32% 482 4º Dr Jose Raimundo PP 6,62% 436 5º Isaias Dias PP 5,88% 387 6º Pedro da Irana PP 5,38% 354 7º Raimundo do Buriti MDB 5,30% 349 8º Valdinar Bandeira MDB 5,04% 332 9º Vitorino Cazé MDB 4,97% 327

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido conquiste uma cadeira.