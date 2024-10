Lista dos vereadores eleitos em Jundiaí-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Jundiaí conforme se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jundiaí. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Jundiaí tem sido aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito à composição do legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete a diversidade política da cidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus representantes locais. À medida que os votos são contabilizados, perfis nas redes sociais e grupos de mensagens fervilham com especulações e expectativas sobre quem serão os novos vereadores.

Após a apuração oficial realizada pelo TSE, foi divulgada a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jundiaí. Confira abaixo os nomes dos vereadores que conquistaram uma cadeira no legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JUNDIAÍ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Quezia de Lucca PL 3,73% 8.020 2 Juninho Adilson UNIÃO 3,36% 7.229 3 Edicarlos Vieira UNIÃO 3,24% 6.959 4 Rodrigo Albino PL 3,10% 6.661 5 Henrique Parra do Cardume PSOL 2,76% 5.939 6 Daniel Lemos PSD 2,71% 5.829 7 Cristiano Lopes PP 2,51% 5.392 8 Dr Kachan Jr Coisa Linda REPUBLICANOS 2,44% 5.246 9 Madson Henrique PL 2,40% 5.167 10 Leandro Basson PL 2,29% 4.925 11 Mariana Janeiro PT 2,19% 4.716 12 Dika Xique-xique PODE 2,19% 4.715 13 Paulo Sergio Delegado PSDB 1,52% 3.269 14 João Victor PL 1,51% 3.251 15 Romildo Antonio PSDB 1,44% 3.096 16 Tiago da El Elion PL 1,36% 2.917 17 Carla Basilio PSD 1,32% 2.830 18 Faouaz Taha PSD 1,19% 2.553 19 Zé Dias REPUBLICANOS 1,06% 2.288

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.