Lista dos vereadores eleitos em Itá-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itá, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. Os candidatos e suas equipes acompanham de perto cada atualização, enquanto os eleitores discutem suas expectativas para os próximos quatro anos de mandato dos futuros vereadores.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itá:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neuro Bach PSDB 8,18% 416 2 Volnei Pozzebon PL 7,25% 369 3 Amauri Neguinho Sartoretto PODE 6,96% 354 4 Jaqueline MDB 5,62% 286 5 Profe Deise PODE 5,50% 280 6 Robson Valmorbida MDB 5,13% 261 7 Ale Martiori PL 4,87% 248 8 Andrei Stenzler PL 4,64% 236 9 Juliano Fedrizzi PL 3,32% 169

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos individuais. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.