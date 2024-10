Lista dos vereadores eleitos em Israelândia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Israelândia – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Israelândia, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Israelândia promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado local e assumirão a importante missão de representar os interesses da população.

À medida que a apuração avança, os candidatos e seus apoiadores acompanham atentamente cada atualização, na esperança de ver seus nomes entre os vereadores escolhidos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que busca garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Israelândia, de acordo com os dados oficiais do TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marilene Lopes UNIÃO 8,99% 240 2 Ailton Cobra Verde PODE 8,65% 231 3 Diego Karijó MDB 8,05% 215 4 Miltim do Bar PODE 7,30% 195 5 Firmino UNIÃO 7,15% 191 6 Wandes das Neves UNIÃO 6,40% 171 7 Guina MDB 5,54% 148 8 Gildazio Lima PODE 4,90% 131 9 Raphael do Mois UNIÃO 4,79% 128

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Esse método visa garantir que os partidos tenham representação proporcional à sua votação total, distribuindo as vagas de acordo com o número de votos recebidos por cada legenda.