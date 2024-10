Lista dos vereadores eleitos em Irituia-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Irituia, no Pará, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve divulgará a lista oficial dos vereadores eleitos em Irituia. A eleição deste ano promete trazer novidades e possíveis mudanças na composição da Câmara, refletindo os anseios e escolhas da população local.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a lista dos candidatos que conquistaram uma vaga como vereadores na Câmara Municipal de Irituia:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM IRITUIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jejeca MDB 6,25% 1.407 2 Manelzinho PSD 5,29% 1.190 3 Bito PT 4,07% 915 4 Rodrigo Pedreira PSD 3,89% 876 5 Jardenilson Mota PSD 3,80% 855 6 Rogerio do Wanderley REPUBLICANOS 3,79% 853 7 Dede do Mossoro REPUBLICANOS 3,16% 711 8 Ronald Bedeu PDT 3,13% 704 9 Gustavo Lima PT 2,64% 595 10 Mirico MDB 2,63% 591 11 Faguinho PDT 2,53% 570 12 Patricia Acs PSB 2,34% 526 13 Rael Rodrigues PSD 2,32% 522

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta os votos recebidos pelo partido ou coligação como um todo, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.