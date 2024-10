Lista dos vereadores eleitos em Ibitirama-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ibitirama, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ibitirama. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização, enquanto os eleitores aguardam para saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos. A disputa acirrada demonstra o engajamento da comunidade no processo democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Ibitirama, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adriana Eleotério PODE 8,28% 520 2 Josimar Fuzil PSD 7,96% 500 3 Mychelle Vargas PODE 7,93% 498 4 Zé Paulo PP 6,10% 383 5 Pedro Tuim PSB 5,94% 373 6 Marciel Moreira PP 4,95% 311 7 Dim do Cici REPUBLICANOS 4,63% 291 8 Adilson Barbosa PODE 2,53% 159 9 Luciano Dias PSD 2,29% 144

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido. Esse sistema visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.