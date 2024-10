Lista dos vereadores eleitos em Guaraíta-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Guaraíta – GO, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Guaraíta promete trazer novidades para o cenário político local. Os eleitores comparecem às urnas com a esperança de escolher representantes que possam atender às demandas da comunidade e promover melhorias na cidade. A participação popular neste processo democrático é fundamental para o futuro do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Guaraíta para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GUARAÍTA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Netão (paixão Por Guaraita) PP 9,95% 249 2 Valdison PL 9,59% 240 3 Rogério Morais UNIÃO 9,19% 230 4 Zé Marcos PL 8,55% 214 5 Ueliton Mei Copo PL 7,35% 184 6 Divorci Neponucena PP 6,95% 174 7 Bianca do Zé Nário PP 6,59% 165 8 Domingos da Farmacia UNIÃO 6,03% 151 9 Professor Rubismar PP 5,27% 132

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira.