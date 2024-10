Lista dos vereadores eleitos em Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores da cidade de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Goiás. A cidade, berço da cultura goiana, demonstra mais uma vez seu engajamento cívico neste importante momento democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Goiás para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabrício Godinho UNIÃO 6,69% 979 2 Sidnei do Master PSD 5,33% 780 3 Aguinel PT 5,20% 762 4 Dra. Thalyta Curado PSB 4,87% 713 5 Rander Kardec PT 4,54% 665 6 Professora Iolanda Aquino PT 4,42% 647 7 Zécão PSB 4,10% 600 8 Tizil da Eletrônica PP 3,08% 451 9 Solinar UNIÃO 2,53% 371 10 Dr. Beto Curado PSDB 2,11% 309 11 Junior da Areia PL 1,91% 279

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que determina quantos votos são necessários para eleger um vereador, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos e coligações.