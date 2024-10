Lista dos vereadores eleitos em Garruchos-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Garruchos, no Rio Grande do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Garruchos. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Garruchos é aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, conhecida por sua forte participação política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, com propostas variadas para o desenvolvimento do município. A população compareceu em peso às urnas, demonstrando o compromisso com o futuro da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Garruchos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Erasmo Ferretti PDT 12,18% 275 2 Claudir Dalepiane PDT 8,46% 191 3 Gilberto PP 8,37% 189 4 Jorge Adão PP 7,44% 168 5 Professor Alcion PDT 7,22% 163 6 Simone PDT 6,95% 157 7 Orlando Picinin PP 5,89% 133 8 João Carlos Santiago PDT 5,58% 126 9 Veronica Borges Fabricio PP 4,74% 107

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito. O quociente eleitoral leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos ou coligações com melhor desempenho geral, acabam sendo eleitos.