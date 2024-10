Lista dos vereadores eleitos em Figueirão-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Figueirão, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Figueirão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada reflete o engajamento político da comunidade e o desejo de representatividade na esfera legislativa municipal.

Os nove vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Figueirão para o mandato 2025-2028 já foram definidos. Confira abaixo a lista completa dos eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FIGUEIRÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Roni Silva PSDB 8,69% 205 2º Luciene Teodora PSDB 7,21% 170 3º Vagney Fernandes PSDB 7,04% 166 4º Edegar Lima UNIÃO 6,78% 160 5º Thiago Inácio PSDB 6,32% 149 6º Janio Radinho UNIÃO 5,26% 124 7º Ivan PSD 4,66% 110 8º Denivan Barbosa PSB 4,15% 98 9º Kelly Bernardes PSDB 3,56% 84

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nesse processo leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.