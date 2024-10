Lista dos vereadores eleitos em Feira Nova do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Feira Nova do Maranhão neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Feira Nova do Maranhão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma representação proporcional dos partidos e coligações na Câmara.

Conforme os números oficiais divulgados, a nova composição da Câmara de Vereadores de Feira Nova do Maranhão para a legislatura 2025-2028 ficou definida da seguinte forma:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Neta da Farmácia UNIÃO 7,34% 424 2º Luis Caboquim PSD 7,28% 421 3º Chico Vitalina UNIÃO 7,27% 420 4º Carlos Correia UNIÃO 6,39% 369 5º Lealdo Guita PDT 6,39% 369 6º Nana PSD 5,55% 321 7º Rosi Gois PDT 4,88% 282 8º Cleidival Piau PSD 3,89% 225 9º Carlim do Novo Horizonte PDT 3,88% 224

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais sejam eleitos em detrimento de outros com votação maior. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, distribuindo as vagas de acordo com a proporção de votos recebidos por cada legenda, garantindo assim uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.