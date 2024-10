Lista dos vereadores eleitos em Constantina-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Constantina – RS enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A população está atenta para saber quem serão os vereadores que irão defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos.

O TSE, responsável pela organização e execução do processo eleitoral, está realizando a contagem oficial dos votos. É importante lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Constantina para a legislatura 2025-2028:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 André Zanella PSDB 11,21% 765 2 Nego MDB 8,42% 575 3 Luiz Luza PP 6,05% 413 4 Professor Ede PT 5,58% 381 5 Almir Villa PP 5,33% 364 6 Tagnner Farezim PSD 4,95% 338 7 Ari Giacomini PP 4,92% 336 8 Angelo Guaresi PP 4,38% 299 9 Sara PT 3,53% 241

É importante entender que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Este sistema visa garantir uma representação mais diversificada dos partidos políticos no legislativo municipal.