Lista dos vereadores eleitos em Codó-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Codó neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos esperam ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Codó. A população está atenta às atualizações, buscando informações sobre quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Codó:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CODÓ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Antonio Luz AGIR 3,50% 2.172 2 André Jansen MOBILIZA 2,88% 1.784 3 Chiquinho do Sae Junior PSDB 2,78% 1.723 4 Araújo Neto PP 2,60% 1.612 5 Domingos Reis PRD 2,48% 1.540 6 Teonilo do Garra MOBILIZA 2,26% 1.404 7 Leandro Magalhães UNIÃO 2,19% 1.356 8 Roberto Cobel SOLIDARIEDADE 2,17% 1.348 9 Valber Cabral PRD 2,11% 1.312 10 Wanderson da Trizidela UNIÃO 2,07% 1.285 11 Leonel Filho PC do B 2,04% 1.264 12 Leda Torres PSDB 1,97% 1.220 13 Pastor Max REPUBLICANOS 1,96% 1.218 14 Nunes do Náutico PP 1,91% 1.187 15 Dedé do Zé Garimpeiro PL 1,90% 1.180 16 Herminio da Farmácia UNIÃO 1,54% 956 17 Ibrahim Neto PODE 1,49% 925 18 Rodrigo Figueiredo SOLIDARIEDADE 1,26% 779 19 Raimundo Carlos PSB 1,20% 746

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.