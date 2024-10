Lista dos vereadores eleitos em Campo Largo do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campo Largo do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campo Largo do Piauí. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores comparecem às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal, exercendo seu direito democrático. A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores movimentou a cidade nas últimas semanas, com campanhas intensas e debates sobre as propostas para melhorar a qualidade de vida da população.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Campo Largo do Piauí:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Aldalene Angely PSD 13,34% 658 2 Netin MDB 10,42% 514 3 Beto MDB 8,39% 414 4 Maciel Lustosa PSD 8,39% 414 5 Neta Oliveira PSD 6,87% 339 6 Profª Georgia PSD 5,76% 284 7 Dra Iracema PSD 5,13% 253 8 Nathan Vitor MDB 4,40% 217 9 Kaxico da Farmacia MDB 3,81% 188

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O cálculo leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.