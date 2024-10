Lista dos vereadores eleitos em Cabo de Santo Agostinho-PE nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores do Cabo de Santo Agostinho à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cabo de Santo Agostinho. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local, que acompanha de perto a disputa acirrada entre os candidatos. A corrida eleitoral para vereador neste ano contou com uma diversidade de propostas e perfis, refletindo a pluralidade de demandas da população cabense. À medida que os votos são contabilizados, cresce a ansiedade para saber quem serão os representantes escolhidos para legislar e fiscalizar o executivo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos no Cabo de Santo Agostinho, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CABO DE SANTO AGOSTINHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gisele de Dudinha PP 2,36% 3.175 2 Zeu da Gvnet PSB 1,93% 2.594 3 Marcos Mão Amiga PSB 1,89% 2.543 4 Aziel PP 1,83% 2.455 5 Pedrinho da Galinha PP 1,82% 2.448 6 Sargento Almeida PSD 1,78% 2.396 7 Dr. Bruno Villar PC do B 1,74% 2.338 8 Anderson Bocão PSB 1,74% 2.332 9 Paulo Farias SOLIDARIEDADE 1,63% 2.183 10 Tereza PP 1,54% 2.066 11 Ricardinho REDE 1,53% 2.057 12 Naelson Valerio PL 1,47% 1.981 13 Karol de Binho de Roque REPUBLICANOS 1,33% 1.782 14 Rodrigo Neto PSDB 1,26% 1.688 15 Cianinho AVANTE 1,14% 1.531 16 Robinho Jogador SOLIDARIEDADE 1,14% 1.528 17 Ezequiel SOLIDARIEDADE 1,14% 1.526 18 Vevel das Praias PSDB 1,13% 1.517 19 Nia Vip Car SOLIDARIEDADE 1,11% 1.497 20 Gabi Jerônimo PT 1,02% 1.368 21 Marcelo Macarrão PODE 0,58% 775

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.