Lista dos vereadores eleitos em Brejinho de Nazaré-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brejinho de Nazaré neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 em Brejinho de Nazaré promete trazer novidades para o cenário político local. Com a apuração dos votos realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população está atenta para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os dados são processados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara. Os vereadores eleitos representam uma diversidade de partidos e propostas, refletindo a pluralidade de opiniões dos eleitores brejinhenses. A seguir, apresentamos a lista oficial dos candidatos eleitos, conforme divulgado pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BREJINHO DE NAZARÉ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Enf. Samila de Dodô REPUBLICANOS 10,50% 387 2 Sub Tenente Mendes UNIÃO 8,74% 322 3 Fabim Mendes PDT 6,03% 222 4 Luiz Carlos PDT 6,00% 221 5 Delzuite do Treze UNIÃO 5,75% 212 6 Cleone Jf REPUBLICANOS 5,65% 208 7 Lindomar Andrade UNIÃO 5,10% 188 8 Professor Gordão REPUBLICANOS 5,05% 186 9 Tião Ramalho UNIÃO 5,02% 185

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.