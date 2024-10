Lista dos vereadores eleitos em Barrolândia-TO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Barrolândia – TO neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Barrolândia. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade. A contagem oficial dos votos está em andamento, e os primeiros números já começam a desenhar o cenário político local para o próximo mandato.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Barrolândia:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vanderson Curika REPUBLICANOS 7,95% 348 2 Jessé REPUBLICANOS 7,90% 346 3 Cleiton Brito REPUBLICANOS 7,53% 330 4 Professor Marco Nery REPUBLICANOS 7,10% 311 5 Eldivan do Salão REPUBLICANOS 6,53% 286 6 Elimária Moura PV 5,82% 255 7 Neném Gomes REPUBLICANOS 5,75% 252 8 Maria do Explosão PV 4,18% 183 9 Marcos Junior PP 3,49% 153

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.