Lista dos vereadores eleitos em Aparecida de Goiânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Aparecida de Goiânia enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Aparecida de Goiânia. A população está ansiosa para saber quem serão os 25 vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Aparecida de Goiânia, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM APARECIDA DE GOIÂNIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gilsão Meu Povo MDB 1,65% 3.841 2 Tatá Teixeira UNIÃO 1,65% 3.830 3 Isaac Martins UNIÃO 1,54% 3.573 4 Gleison Flávio PL 1,52% 3.533 5 André Fortaleza PL 1,46% 3.384 6 Ataides Neguinho MDB 1,18% 2.753 7 Camila Rosa UNIÃO 1,18% 2.745 8 Almeidinha MDB 1,13% 2.624 9 Edinho Carvalho MDB 1,06% 2.458 10 Arnaldo Leite MDB 1,03% 2.387 11 Felipe Cortez PL 1,03% 2.387 12 Rogerio Almeida MDB 1,01% 2.359 13 Olair Silva PRD 0,99% 2.292 14 Professor Clusemar PODE 0,96% 2.240 15 Mazinho Madre Germana PT 0,96% 2.238 16 Dieyme Vasconcelos PL 0,94% 2.190 17 Cristiano Zoi AVANTE 0,93% 2.169 18 Mazinho Baiano DC 0,84% 1.958 19 Roberto Chaveiro PP 0,82% 1.914 20 Bi Dourado AGIR 0,80% 1.857 21 Lipe Gomes PSDB 0,73% 1.686 22 Rosinaldo Boy SOLIDARIEDADE 0,72% 1.671 23 Tales de Castro PSB 0,70% 1.627 24 Wegney Costa PDT 0,62% 1.445 25 Neto Gomes MOBILIZA 0,52% 1.215

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais sejam eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.