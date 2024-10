Lista dos vereadores eleitos em Anaurilândia-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Anaurilândia. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a disputa para as cadeiras do Legislativo municipal foi acirrada, refletindo o engajamento político da comunidade. Os eleitores compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes, demonstrando a importância do processo democrático para a cidade.

A seguir, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos em Anaurilândia, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Adriano da Educação PSB 6,57% 346 2º Celsinho PP 4,88% 257 3º Danilo do Quebracho MDB 4,43% 233 4º Jessica Santos MDB 4,33% 228 5º Leonardo Platero PSDB 4,20% 221 6º Daiane Tacca PSDB 4,10% 216 7º Mara PP 3,63% 191 8º Ronei Pardini REPUBLICANOS 3,50% 184 9º Edmar Chapéu Furado PSD 2,72% 143

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais garante uma vaga, pois a distribuição das cadeiras leva em conta também o desempenho do partido ou coligação. Essa regra explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo da performance total da legenda à qual está filiado.