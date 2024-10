Lista dos vereadores eleitos em Anastácio-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Anastácio – MS, que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelarão em breve quem são os vereadores eleitos em Anastácio. A cidade, que tem uma tradição de participação ativa nas eleições municipais, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade local.

Conforme as informações começam a ser divulgadas, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. A composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos será crucial para o desenvolvimento e as políticas públicas de Anastácio, tornando este momento de apuração ainda mais significativo para todos os cidadãos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Anastácio, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lincoln Pellicioni PSDB 3,43% 462 2 Manoel Luiz PSDB 3,09% 416 3 Zequinha da Ótica UNIÃO 2,89% 389 4 Luizinho Abdalla PSD 2,86% 385 5 Robson Pertile MDB 2,85% 384 6 Profª Vilma Ferreira MDB 2,84% 383 7 Macalé PSD 2,50% 337 8 Prof. Aldo PV 2,49% 335 9 Uderson Pastel MDB 2,33% 314 10 Bruno Areco UNIÃO 2,26% 305 11 Fábio Pertile PSDB 2,22% 299

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação total.