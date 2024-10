Lista dos vereadores eleitos em Água Boa-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Água Boa – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores e demais cargos municipais já está em andamento. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração oficial dos dados, que em breve revelarão os novos representantes da câmara municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Água Boa manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com as urnas fechadas, a população aguarda para conhecer quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Água Boa, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ÁGUA BOA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sérgio Reis PP 5,47% 817 2 Bibelô UNIÃO 5,19% 776 3 Dr. Humberto MDB 4,70% 702 4 Ronaldo Portella PP 4,12% 615 5 Rejane Garcia PSDB 4,06% 607 6 Rodrigo Rosa UNIÃO 3,52% 526 7 Professora Nubia Foschiera MDB 3,49% 521 8 Junior Silveira PL 3,17% 474 9 Josi Koch PL 2,72% 407 10 Bicho PSB 2,44% 364 11 Renato Beraldo PRD 1,86% 278

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de eleição proporcional, que utiliza o cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na câmara municipal.