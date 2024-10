Prefeito eleito em Ribeirão Preto-SP nas Eleições 2024

A disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto chegou ao fim neste domingo, 27 de outubro de 2024. Após uma acirrada corrida eleitoral, os moradores da cidade finalmente conheceram o nome do novo chefe do Executivo municipal. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito eleito em Ribeirão Preto é Ricardo Silva, do PSD.

O pleito, que teve seu encerramento às 17h no horário de Brasília, mobilizou milhares de eleitores ribeirão-pretanos. A população compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher quem irá comandar a cidade pelos próximos quatro anos. A divulgação oficial do resultado das eleições 2024 ocorreu poucas horas após o fechamento dos locais de votação.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIBEIRÃO PRETO

De acordo com os dados fornecidos pelo TSE, Ricardo Silva conquistou a vitória com 131.421 votos, o que representa 50,13% do total de votos válidos. O candidato do PSD conseguiu uma margem apertada, mas suficiente para garantir sua eleição já no primeiro turno. O segundo colocado ficou com 49,87% dos votos, totalizando 130.821 votos.

A partir de janeiro de 2025, o novo prefeito terá a missão de administrar uma das maiores cidades do interior paulista. Os desafios são muitos, e os eleitores de Ribeirão Preto depositaram suas esperanças em Ricardo Silva para liderar o município rumo ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. Agora, a expectativa se volta para a formação da equipe de governo e para os primeiros passos da nova gestão à frente da prefeitura.