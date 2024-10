Resultado eleições: Belém (PA): Igor Normando é eleito

A apuração dos votos para a prefeitura de Belém chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, Igor Normando, do MDB, foi eleito o novo prefeito de Belém com 421.485 votos, o que representa 56,36% dos votos válidos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A vitória de Igor Normando representa uma mudança significativa na gestão da capital paraense. O novo prefeito eleito em Belém terá pela frente o desafio de atender às expectativas dos eleitores e implementar as propostas apresentadas durante a campanha. Entre as principais promessas estão melhorias na infraestrutura urbana, investimentos em saúde e educação, além de projetos para impulsionar a economia local.

O pleito deste ano foi marcado por uma participação expressiva dos eleitores belenenses, que compareceram em massa às urnas para exercer seu direito democrático. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a população e gerou debates intensos sobre o futuro da cidade. O segundo colocado obteve uma votação expressiva, mas não foi suficiente para superar a preferência do eleitorado por Igor Normando.

Com o resultado das eleições 2024 definido, a atenção agora se volta para a transição de governo e as primeiras ações do prefeito eleito. A população de Belém aguarda com expectativa os próximos passos de Igor Normando e sua equipe, na esperança de ver melhorias concretas na qualidade de vida e no desenvolvimento da cidade. O novo gestor terá quatro anos para implementar seu plano de governo e deixar sua marca na história da capital paraense.