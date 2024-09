Qual é o número do Felipe Bombardelli (PCO), candidato a prefeito de Curitiba

O número do candidato Felipe Bombardelli (PCO), candidato à prefeitura de Curitiba, é 29. Ele é o candidato do PCO. No próximo domingo, 6 de outubro, acontecem as Eleições 2024. Em Curitiba, dez candidatos disputam o cargo de prefeito de Curitiba.

O número de urna do candidato Felipe Bombardelli é 29.

