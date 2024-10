Pimentel diz ser a favor de vacina e promete novo hospital em Curitiba

Com a campanha do segundo turno em Curitiba já nas ruas os candidatos estão reafirmando posições para tentar ganhar o eleitorado. Neste fim de semana o candidato a prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), divulgou material onde se colocou a favor da ciência e da vacina, e disse que vai tratar a área de Saúde com prioridade e investimentos.

“Não podemos ser irresponsáveis com a saúde da nossa população. Sou a favor da vacinação, do SUS. E vamos fazer muito mais pela saúde nos próximos quatro anos”, disse o candidato. “A Saúde de Curitiba é referência para o Brasil e meu compromisso é continuar com o serviço de qualidade e melhorar ainda mais”, afirmou.

No material divulgado o candidato, reforçou que irá construir o Hospital do Bairro Novo, na região Sul da cidade; mais duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), seis unidades de saúde, um Centro de Diagnóstico por Imagem e ampliar a Central Saúde Já, para passar a atender pacientes crônicos. Para o funcionamento do novos equipamentos o candidato prevê a contratação de médicos e outros profissionais de saúde como dentistas, enfermeiros e técnicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.

Promessas para saúde

A projeto do novo hospital do Bairro Novo prevê 200 leitos, sendo 57 de UTI, com leitos de enfermaria adulto e infantil, leitos de saúde mental, com UTI neonatal e pronto atendimento, entre outros serviços. O empreendimento estaria previsto para ser construído no Sítio Cercado, bairro da área de abrangência da Regional Bairro Novo.

Outra frente nas propostas de Eduardo Pimentel é a ampliação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com a abertura de duas novas unidades a serem instaladas nas regionais de Santa Felicidade e Matriz. Com isso, Curitiba passaria a contar com 11 UPAs. Com relação a novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o candidato propõem a abertura nos seguintes locais: Caximba, Corbélia, Janaína, Matriz, Parque Iguaçu e Tarumã. Com isso Curitiba passaria a contar com 115 UBSs.

Para a área da saúde mental a promessa é abrir dois novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), aumentando para 15, e proporcionar atendimento 24 horas nos CAPS. Outra novidade é a inauguração de um segundo Centro de Atenção ao Autismo, ampliando o atendimento que já é realizado pelo Ambulatório Encantar.

A criação de um Centro de Diagnóstico por Imagem é outra proposta importante para o atendimento da Saúde na cidade. O equipamento irá oferecer exames avançados, como raio-X, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografias e videoscopias.

A implementação de novas tecenologias para ampliação dos serviços da Central Saúde Já é outra proposta do candidato. Os pacientes em condições crônicas passariam a contar com monitoramento remoto, usando Inteligência Artificial (IA), aplicativos móveis e dispositivos para coleta de dados de saúde.

