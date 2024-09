Pesquisa em Curitiba tem Eduardo Pimentel na liderança da disputa para a prefeitura

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (11) um levantamento que mostra como está a disputa para a prefeitura de Curitiba (PR) nas eleições municipais de 2024. Na pesquisa espontânea, na qual não são apresentados previamente os nomes dos candidatos aos entrevistados, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lidera com 14,5% das intenções de voto.

No levantamento estimulado, na qual são apresentados os nomes dos candidatos para escolha do eleitor, Pimentel segue na frente, com 32,1% da preferência dos eleitores. Na segunda colocação há um empate técnico entre três candidatos: Luciano Ducci (PSB) soma 16%, Ney Leprevost (União) tem 12,5% e Roberto Requião (Mobiliza) vai a 10,9% — a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas: cenário eleitoral para a prefeitura de Curitiba

Espontânea

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje, em quem o(a) Sr (a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 14,5%

Luciano Ducci (PSB): 5,8

Ney Leprevost (União): 4,4%

Roberto Requião (Mobiliza): 3%

Cristina Graeml (PMB): 2%

Maria Victoria (PP): 1,1%

Luizão Goulart (Solidariedade): 0,9%

Andrea Caldas (Psol): 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%

Não sabe/Não respondeu: 61,8%

Estimulada

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 32,1%

Luciano Ducci (PSB): 16%

Ney Leprevost (União): 12,5%

Roberto Requião (Mobiliza): 10,9%

Cristina Graeml (PMB): 6,0%

Maria Victoria (PP): 3,5%

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,9%

Andrea Caldas (Psol): 1,0%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,3%

Felipe Bombardelli (PCO): 0,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/Não respondeu: 6,1%

Paraná Pesquisas apurou a rejeição eleitoral de cada candidato à prefeitura de Curitiba

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje em qual/ quais desses candidatos o(a) Sr (a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?

Roberto Requião (Mobiliza): 38,6%

Luciano Ducci (PSB): 18,9%

Maria Victoria (PP): 16,1%

Eduardo Pimentel (PSD): 14,0%

Ney Leprevost (União): 12,8%

Luizão Goulart (Solidariedade): 8,9%

Cristina Graeml (PMB): 7,6%

Andrea Caldas (Psol): 7,5%

Samuel de Mattos (PSTU): 6,1%

Felipe Bombardelli (PCO): 5,5%

Poderia votar em todos: 5,9%

Não sabe/Não respondeu: 13,5%

Avaliação e aprovação da administração do prefeito Rafael Greca

A administração do prefeito Rafael Greca está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ótima: 23%

Boa: 41,1%

Regular: 21,8%

Ruim: 7%

Péssima: 5,5%

Não sabe/não opinou: 1,6%

De uma maneira geral, o(a) Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Rafael Greca, até o momento?

Aprova: 76,3%

Desaprova: 20,0%

Não sabe/não opinou: 3,8%

Avaliação e aprovação da administração do governador Ratinho Junior

A administração do Governador Ratinho Junior está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ótima: 25%

Boa: 39,3%

Regular: 19%

Ruim: 6,1%

Péssima: 8,9%

Não sabe/não opinou: 1,8%

De uma maneira geral, o(a) Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do Governador Ratinho Junior, até o momento?

Aprova: 73,8%

Desaprova: 23,4%

Não sabe/não opinou: 2,9%

Avaliação e aprovação da administração do presidente Lula

A administração do Presidente Lula está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ótima: 6,9%

Boa: 20,8%

Regular: 20,3%

Ruim: 11,0%

Péssima: 39,4%

Não sabe/não opinou: 1,8%

De uma maneira geral, o(a) Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do Presidente Lula, até o momento?

Aprova: 36,8%

Desaprova: 59,6%

Não sabe/não opinou: 3,6%

Metodologia: 800 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 7 e 10 de setembro de 2024. A pesquisa foi contratada pela Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda. Confiança: 95%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-02748/2024.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

