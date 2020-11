A distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação do 1º turno das Eleições 2020 no Paraná começa na manhã do dia 14, véspera da votação. Em Curitiba, os veículos que irão transportá-las deixam o pátio do estacionamento do Fórum Eleitoral de Curitiba às 7 horas. Saiba como encontrar a sua zona eleitoral.

Espera-se que todas sejam entregues até as 10 horas. Nos municípios do interior do Paraná, a distribuição das urnas será feita segundo acordo entre os chefes de cartório e a empresa contratada. Ela irá transportar as urnas das zonas eleitorais até os locais de votação, preferencialmente no sábado, mas o transporte pode ser adiantado a partir da segunda-feira que antecede a eleição, a critério dos chefes de cartório.

