Até às 9 horas da manhã deste domingo (15), 25 urnas eletrônicas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas no Paraná. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foram registradas ocorrências em 19 cidades do estado.

Apresentaram problemas urnas de Curitiba (3), Candói (1), Coronel Vivida (1), Nova Prata do Iguaçu (1), Rio Negro (1), Salgado Filho (1), Ipiranga (1), Umuarama (3), Moreira Sales (1), Pinhais (2), Guarapuava (1), Foz do Iguaçu (1), Pinhão(1), Castro (2), Maringá (1), Arapongas (2), Campo Mourão (1), Rebouças (1) e Califórnia (1).

Em todo o Brasil, 71 urnas precisaram ser substituídas no mesmo horário.

