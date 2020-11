Em sorteio realizado na manhã deste sábado (14) no auditório do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, foram definidas as urnas eletrônicas que passarão por auditoria, processo no qual são verificados o funcionamento, a transparência e a segurança dos equipamentos de votação.

Dentre 19.507 urnas (excluídas as consideradas de difícil acesso), foram sorteadas 12. Dessas, quatro serão retiradas das seções eleitorais e transportadas para o Fórum Eleitoral de Curitiba para a auditoria de funcionamento, que testa, no dia da eleição, o equipamento em condições normais de uso – os dispositivos serão substituídos no local de votação por outras de contingência.

Já as outras oito passarão pela auditoria de verificação da autenticação e integridade dos sistemas, que ocorre nos próprios locais de votação. Nessas, são verificados as assinaturas e resumos digitais para se atestar se os sistemas estão de acordo com o que é determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O procedimento é realizado por juízes eleitorais em momento anterior a emissão da zerésima (relatório que comprova que não há votos previamente registrados na urna eletrônica).

Audiência de sorteio das urnas eletrônicas na sede do TRE. Foto: Reprodução/YouTube/TRE-PR

Urnas que serão auditadas em condições normais de uso:

2ª Zona Eleitoral (Curitiba) / Seção 443 (Colégio Madalena Sofia)

66ª Zona Eleitoral (Maringá) / Seção 193 (Colégio Estadual Alberto Jacobson Jr.)

25ª Zona Eleitoral (Cambará) / Seção 23 (Escola Estadual Dr. Generoso Marques)

7ª Zona Eleitoral (Cerro Azul) / Seção 20 (Escola Rural Municipal São Sebastião)



Urnas que terão os sistemas auditados nos locais de votação:

176 ª Zona Eleitoral (Curitiba) / Seção 440 (Colégio Estadual Homero Batista de Barros)

170 ª Zona Eleitoral (Mamborê) / Seção 52 (Colégio Estadual São Luiz Gonzaga)

68 ª Zona Eleitoral (Cascavel) / Seção 45 (Colégio Cristo Rei)

10ª Zona Eleitoral (Lapa) / Seção 240 (Escola Municipal Emília Ferreira do Amaral)

124 ª Zona Eleitoral (Nova Santa Rosa) / Seção 100 (Escola Municipal Getúlio Vargas)

167ª Zona Eleitoral (Ortigueira) / Seção 36 (Posto de Saúde Serra dos Milagres)

50ª Zona Eleitoral (Contenda) / Seção 348 (Escola Municipal João Franco)

72ª Zona Eleitoral (Paranavaí) / Seção 116 (Escola Municipal Jayme Canet)