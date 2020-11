Os 433 locais de votação de Curitiba começaram a ser organizados na manhã deste sábado (14) para o primeiro turno da eleição municipal que ocorre neste domingo (15). De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as urnas eletrônicas começaram a ser transportadas por volta de 7h do pátio do estacionamento do Fórum Eleitoral para todas as seções. Em regra, o secretário de prédio é o responsável pelo recebimento da urna, da cabine de votação, das sacolas dos mesários e dos demais materiais e por organizar a seção conforme layout sugerido pela Justiça Eleitoral.

LEIA MAIS – Checklist do eleitor: Confira se você está pronto para votar neste domingo

O transporte das urnas é feito pela empresa IBL Logística, que venceu processo licitatório. A expectativa é de que todos os equipamentos sejam entregues nesta manhã. A depender do local poderão ser feitas adaptações, mas há medidas obrigatórias, como a disposição da cabine de votação, que não pode ficar próxima de portas e janelas para preservar o sigilo do voto, e a organização dos cabos da urna eletrônica, que devem estar afixados no piso ou protegidos para evitar acidentes.

Foto: Reprodução/TRE