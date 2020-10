O Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública, da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), publicou uma nota orientando as condutas a serem adotadas para prevenir a disseminação da covid-19 durante o período de campanha eleitoral e para o primeiro turno das eleições em todo o Paraná, no dia 15 de novembro.

O documento é um reforço regional das medidas já publicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que valem para todo o Brasil. Em entrevista à Agência Estadual de Notícias, o secretário estadual da saúde, Beto Preto, afirmou que “nunca é demais rever as normas e pedir que as pessoas sigam as regras”, enfatizando que o período eleitoral tem potencial para propagar transmissão do coronavírus.

Prevenção

Entre as orientações para eleitores está o uso de máscara, higienização das mãos na chegada e na saída da seção eleitoral, e também após o uso da urna eletrônica. A Sesa indica ainda que eleitores levem a própria caneta para assinar o caderno de votação. Para os candidatos, as orientações envolvem evitar eventos presenciais de campanha, bem como a entrega de material impresso.

Clique aqui e leia o documento com todas as orientações da Sesa para as eleições 2020.

