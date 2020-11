Você sabe onde está o seu título de eleitor? Apesar de ele não ser o único documento aceito para registrar seu voto, esta quinta-feira (05) é o último dia para conseguir a segunda via. Esse serviço, por causa da pandemia de coronavírus, será feito apenas pelo aplicativo e-Título, disponível para as plataformas Android e iOS.

+Leia mais! Qual é a sua zona eleitoral nesta eleição? Veja o passo a passo pra encontrar

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o prazo para se obter a segunda via do título de eleitor é sempre dez dias antes do primeiro turno das Eleições 2020, que neste ano ocorrem em 15 de novembro.

+Leia também! Vai justificar o voto nas eleições 2020? Veja as forma de justificar a sua ausência

Entenda o e-Título

Segundo o TRE, o e-Título permite que o eleitor confira sua zona e seção eleitoral, além de checar o endereço e identificação no mapa do seu local de votação. Ainda é possível emitir certidões eleitorais, cadastrar-se como mesário voluntário e justificar ausência às urnas no app.