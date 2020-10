Candidato a vereador nas eleições de 2020 em Curitiba, o pastor Damaceno Júnior faleceu sábado (10) vítima da covid-19. Ele era pastor da igreja Assembleia de Deus, tinha 43 anos, e concorreria pelo partido PSD, o mesmo do governador Ratinho Jr, com quem trabalhou na Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho.

“Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do pastor Damaceno Júnior, um amigo e colega de partido dedicado, que cumpriu uma importante missão em sua igreja e também na vida pública”, lamentou o governador Ratinho Junior.

De acordo com nota nas mídias sociais do pastor Damaceno Júnior, quinta-feira (8) ele sentiu os primeiros sintomas da doença e já começou tratamento com antibióticos, ficando em isolamento residencial. Mas sábado os sintomas se agravaram, levando o candidato a procurar atendimento médico na UPA do bairro Cajuru. Damaceno foi internado com comprometimento pulmonar e no mesmo dia sofreu uma parada cardíaca que o vitimou.

Damaceno foi enterrado na manhã de domingo (11) no cemitério Parque das Araucárias, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Família e amigos do pastor também organizaram uma carreata em sua homenagem. Ele deixa esposa e três filhos.

