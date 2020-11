Onze vereadores não conseguiram a reeleição no pleito do domingo (15) e encerram o trabalho na Câmara Municipal de Curitiba no dia 31 de dezembro. Geovane Fernandes (Patriota), Cacá Pereira (Patriota), Alex Rato (Patriota), Bruno Pessuti (Podemos), Mestre Pop (PSD), Rogerio Campos (PSD), Thiago Ferro (PSC), Colpani (PSB), Paulo Rink (PL), Dr. Wolmir Aguiar (Republicanos), Professor Silberto (MDB) não tiveram a votação suficiente para permanecerem na casa nesta gestão que se inicia em 2021.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TER), o mais votado destes vereadores foi o Dr. Wolmir Aguiar com 4092 votos. Na sequência aparece o Professor Silberto com 3867 votos, Mestre Pop com 3861, Geovane Fernandes com 3585, Rogerio Campos com 3142, Bruno Pessuti com 3011, Thiago Ferro com 2844, Alex Rato com 2689, Cacá Pereira com 2676, Paulo Rink com 1844 e Colpani com 1814.

Vereadores fora da disputa

Cinco vereadores da atual legislatura ficaram fora da eleição. Julieta Reis (DEM), 73 anos, somou 24 anos de trabalho como vereadora e desistiu de participar do pleito alegando motivos pessoais. Além disto, a pandemia do novo coronavírus também foi motivo de abandono no caso das vereadoras Dona Lourdes (PSB), que tem 92 anos de idade e Maria Manfron (PP), com 63 anos.

Cristiano Santos (PV), havia anunciado em maio que estaria fora da eleição para se dedicar a estudos e segue como apresentador de televisão. Nesta segunda-feira, o vereador informou que vai estar afastado da função jornalística depois de ser contaminado pela covid-19. Já Fabiane Rosa foi expulsa do PSD em setembro devido a ter o nome acusado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) pelos crimes de concussão e peculato. Sem partido, ela perdeu o direito de disputar um novo mandato.

O vereador Jairo Marcelino era candidato à reeleição, mas morreu vítima da covid-19 no dia 20 de outubro.

Afastados

Dois vereadores já estavam afastados da Câmara desde 2019 e decidiram não concorrer. Luiz Felipe Braga Cortes e Hélio Wirbiski ocupam cargos no governo estadual.