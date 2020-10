Acontece nesta quinta-feira (29), uma nova edição do debate informal realizados por candidatos à prefeitura de Curitiba. Será a segunda vez que eles irão se reunir em um local público para debater propostas para a cidade. Desta vez será às 12h na Praça Nossa Senhora do Salete, em frente à Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico.

O primeiro debate ocorreu perto da casa do atual prefeito e candidato à reeleição, Rafael Greca.

Segundo os organizadores, a ideia é seguir a mesma linha do primeiro debate informal, que reuniu oito candidatos: João Arruda (MDB), Camila Lanes (PCdoB), Fernando Francischini (PSL), Letícia Lanz (Psol), Paulo Opuszka (PT), Professor Mocellin (PV), Professora Samara (PSTU) e Eloy Casagrande (Rede).

“A ideia é a mesma do debate feito na Praça Espanha. Reunir todos os candidatos que disputam a eleição para apresentar suas ideias e propostas para Curitiba. Mas principalmente, dar mais uma oportunidade para o atual prefeito debater conosco e com o curitibano suas propostas e projetos”, disse o candidato e organizador deste debate, Fernando Francischini (PSL).

Segundo a organização, todos os candidatos que disputam a eleição para prefeito de Curitiba serão chamados para o debate.

