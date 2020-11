O maior colégio eleitoral de Curitiba, a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), no bairro Santo Inácio, está tendo uma votação tranquila. Local de votação para 10.571 eleitores, o movimento foi considerado normal na manhã deste domingo (15) e poucas filas acabaram se formando nas zonas eleitorais. Um dos motivos para este fluxo foi a antecipação de uma hora no horário de abertura das seções que deu preferência aos idosos. A votação segue até 17h de Brasília.

Na chegada à UTP, o movimento de veículos foi constante, mas sem congestionamentos e com facilidade de encontrar um local para estacionar o veículo dentro da própria universidade. Ao ingressar no principal bloco, vários orientadores ajudavam os eleitores que que tiveram a seção trocada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Ivy Priscila, 40 anos, que trabalha com recurso humanos, assumiu neste domingo a função de ser auxiliar do prédio principal da UTP. Estava orgulhosa em poder ajudar na eleição. “Chegamos perto da 6h da manhã para melhor atender os idosos. Tivemos algumas trocas de seção e estamos aqui para orientar. Acredito que as pessoas estão muito bem informadas e usando máscara e álcool gel. Não tivemos nenhum problema até agora”, disse Ivy.

Ao circular pela universidade, poucas filas estavam formadas. Uma das exceções foi a seção 400, que apresentava uma pequena aglomeração devido a chegada de vários eleitores de outras seções que foram transferidos para esta seção. A professora Ângela Zate, 47 anos, contou que ficou 20 minutos na fila antes de entrar na sala de votação. “Acho que demorou e até fila de banco é mais rápido. Imagino que algo aconteceu lá dentro e por isto esta demora”, comentou a professora.

Quem aprovou a agilidade na votação foi o administrador Reinaldo Moura, de 64 anos. Ele ficou menos de um minuto na seção dentro da UTP. “Foi muito rápido e fiquei menos de um minuto”, valorizou Reinaldo.