Neste domingo (15), em razão do primeiro turno das eleições municipais, a Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs) informa que colocará em circulação ônibus extras para atender às universidades Positivo e Tuiuti, que serão locais de votação.

A linha 829 – Universidade Positivo, que não costuma circular aos domingos, terá ainda itinerário diferenciado. Segundo o órgão, devido aos grandes congestionamentos, os ônibus não farão o contorno interno do campus da universidade e realizarão o embarque e desembarque de passageiros no portão em frente à entrada principal (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) no ponto de eventos localizado logo após da entrada do estacionamento.

Confira os horários:

Saída Terminal Campo Comprido

06:00 / 06:25 / 06:50 / 07:20 / 07:50 / 08:20 / 08:50 / 09:20 / 09:50 / 10:20 / 10:50 / 11:20 11:50 / 12:20 / 12:50 / 13:20 / 13:50 / 14:20 / 14:50 / 15:15 / 15:40 / 16:05 / 16:30 / 16:55 17:20 / 17:45 / 18:10

Saída Universidade Positivo (ponto de eventos em frente à universidade)

06:07 / 06:32 / 07:00 / 07:30 / 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 15:00 / 15:25 / 15:50 / 16:15 / 16:40 / 17:05 / 17:30 / 17:55 / 18:20

Tuiuti Barigui

Para atendimento à Tuiuti (Campus Barigui), haverá um ônibus para realizar viagens de reforço no período das 6h às 8h por meio da linha 815 – Especial Reforço Tuiuti. A partir das 6h50 começa a operação da linha 816 – Campina do Siqueira/Santa Felicidade, que já atende o campus universitário.