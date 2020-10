O candidato do PSL à prefeitura de Curitiba, Fernando Francischini, voltou a negar desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), destacando a proximidade dele e do filho, o deputado federal Felipe Francischini (PSL) com o presidente.

“Isso aí é comum em período eleitoral, essa guerra desses vídeos. Eu e o Felipe Francischini ainda somos aliados [de Bolsonaro], Felipe ainda é presidente da CCJ em Brasília e eu aqui, com os mesmos princípios e valores, a defesa da família, da liberdade econômica”, afirmou o candidato, em relação ao vídeo, divulgado na semana passada, no qual o presidente Bolsonaro critica, sem nomear, candidatos em Curitiba que seriam “inimigos declarados” dele. Recentemente o candidato chegou a dizer que era aliado de Bolsonaro e não alienado a ele.

As declarações de Francischini foram feitas durante entrevista à rádio BandNews, nesta segunda-feira (26). Na entrevista, Francischini também disse ser contrário à obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19. “Sou defensor de todos os tipos de vacinação, mas não a obrigatoriedade. Líder é aquele que vai à público, faz campanha pela vacinação, e não obriga por força de lei”, afirmou.

