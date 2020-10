Em decisão liminar, a Justiça Eleitoral determinou que o prefeito e candidato à reeleição, Rafael Greca (DEM), retire das redes sociais postagens em que o nome do candidato a vice, Eduardo Pimentel (PSD), aparece em tamanho menor do que o permitido.

Pela legislação eleitoral, o tamanho do nome do vice não pode ser inferior a 30% do nome do candidato. Na decisão, publicada nesta quarta-feira (14), o juiz Rodrigo Domingos Peluso Junior considerou que há evidências da “inobservância do regramento legal para o material veiculado nos sítios eletrônicos do candidato”, justificando a determinação para que as postagens sejam retiradas imediatamente, sob pena de crime de desobediência.

A representação na Justiça foi feita pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Curitiba. Procurada pela Gazeta do Povo, a assessoria de Rafael Greca não quis comentar o caso. O candidato tem dois dias, a contar da decisão, para apresentar defesa.

