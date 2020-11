Pesquisa do Instituto Opinião, contratada pela própria empresa e divulgada nesta sexta-feira (6), mostra o atual prefeito e candidato à reeleição Rafael Greca (DEM) à frente da disputa em Curitiba, com 43,6% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Em seguida, aparecem Fernando Francischini (PSL), com 6,74% e Goura (PDT), com 6,21%. Os eleitores que estão indecisos somam 12,64% e os que declaram votar nulo ou branco, 6,59%.

LEIA AINDA – Em defesa, Greca diz que dados sobre desapropriação de terrenos estão misturados

Confira o resultado da pesquisa estimulada

Indeciso/ não sabe – 12,64%

Nulo/ branco – 6,59%

Não opinou – 2,91%

Metodologia da pesquisa do Instituto Opinião em Curitiba

O levantamento do Instituto Opinião, contratado pelo próprio instituto, ouviu 1.220 moradores de Curitiba com mais de 16 anos, entre os dias 02 e 04 de novembro de 2020. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 4,3% para os resultados gerais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação PR-06138/2020.