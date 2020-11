O candidato à prefeitura de Curitiba, Goura (PDT), foi votar por volta das 10 horas da manhã neste domingo (15). Ele chegou ao local de votação, a Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), de bicicleta e acompanhado da mãe, da esposa, e da sua vice Ana Moro.

Goura disse estar com boas expectativas sobre o resultado nas urnas. “A campanha foi linda. Ela ganhou adesão de todos os setores da cidade, de todos os bairros de Curitiba. Estamos muito confiantes de que o segundo turno é sim possível”, comentou, esperançoso.

Na última pesquisa do Ibope divulgada neste sábado (14), Goura apareceu em segundo lugar, com 11% das intenções de voto à prefeitura de Curitiba. Na pesquisa anterior, Goura e Francischini apresentaram empate técnico, com 8% das intenções de voto cada.

O candidato pelo PDT agradeceu apoiadores e eleitores depois do voto. “A minha palavra é de agradecimento a todo mundo que chegou junto até aqui”, disse. Após registrar seu voto, Goura foi acompanhar a vice-candidata Ana Moro, que vota em Santa Felicidade.

