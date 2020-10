A juíza eleitoral Melissa de Azevedo Olivas confirmou que Fernando Francischini (PSL) e a esposa, Flávia Francischini (PSL) devem pagar, cada um, multa de R$ 5.000 por propaganda eleitoral antecipada. Eles concorrem aos cargos de prefeito e vereadora em Curitiba e foram penalizados por postagens feitas no Instagram antes do prazo permitido para propaganda eleitoral, que iniciou no dia 27 de setembro.

Nas publicações, que já foram apagadas das redes por determinação judicial, os dois apareciam em fotos com eleitores na região do Bairro Alto, portando e distribuindo adesivos com o nome e número do partido. A multa aplicada foi a mínima prevista para casos como esse.

Na decisão, a juíza argumenta que “em se tratando da primeira conduta desta natureza noticiada de responsabilidade dos representados, tenho que a multa deve ser fixada no mínimo legal”. A decisão final foi publicada no fim da tarde de quinta-feira (1), confirmando uma liminar que já havia sido publicada na segunda-feira (22), exigindo a exclusão das postagens.

