Eleitores têm relatado problemas para acessar o e-título, aplicativo que substitui o título de eleitor na hora da votação, neste domingo (15). Um dos problemas mencionados é quando o eleitor tenta concluir o cadastro e aparece a seguinte mensagem: ‘Desculpe! Algo saiu errado com sua solicitação. Pedimos a gentileza de tentar acessar este serviço dentro de alguns minutos. Caso o problema persista, verifique sua conexão com a internet.

Também há relatos de problemas na hora de justificar o voto pelo aplicativo. Por isso, mesmo que o eleitor tenha o aplicativo no celular, é bom se precaver levando um documento com foto caso o e-Título dê problemas no momento da votação.

Segundo a assessoria TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a área técnica do tribunal informou que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-título em razão do “excesso de acessos”. “Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente em alguns minutos. Até as 8h30 deste domingo, cerca de 400 mil eleitores já justificaram ausência pelo aplicativo” diz o TSE.

“Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento. Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral que permite consulta a local de votação e outros serviços.

