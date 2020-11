As eleições 2020 vão ocorrer em meio à pandemia de coronavírus. Por conta disso, o Tribunal Regional Eleitoral recomenda que pais e responsáveis não levem as crianças junto nas seções eleitorais. Porém, o órgão não proibirá a entrada dos pequenos, já que muitos não têm com quem deixar as crianças. Outra dúvida dos eleitores é: Quem não é idoso pode votar no horário preferencial nas eleições 2020?

O pedido visa evitar o contágio pelo coronavírus. Por isso, em caso de necessidade do eleitor em levar as crianças até os locais de votação, o TRE/PR pede que sejam respeitadas todas as medidas sanitárias contra a covid-19, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

“Sabemos que têm famílias que não tem com quem deixar as crianças. Neste caso, leva a criança no local de votação, com todas as cautelas necessárias, faz o seu direito de voto e já se retira rapidamente do local de votação”, ressalta em vídeo a Rubiane Barros Kreuz, coordenadora de Comunicação Social do TRE-PR, nas redes sociais do tribunal.

