Candidata pelo PL, Christiane Yared (PL) afirmou que pretende criar uma rede de hospitais veterinários em Curitiba. Segundo ela, pelo Twitter, “o Hospital Veterinário Municipal de Curitiba que deverá ser mantido com verbas oriundas das enormes multas ambientais e em parcerias com as universidades”, disse.

publicidade

+Leia mais! Se eleita, Christiane Yared quer acabar com cargos comissionados em Curitiba

Com uma proposta de governo de 14 páginas registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a candidata à prefeitura de Curitiba dedica uma página inteira ao “plano de defesa e proteção animal”.

Entre as propostas registradas está a de criar convênios com clínicas para atendimentos hospitalares e procedimentos, como cirurgia e outros que sejam essencialmente necessários para garantia da vida do animal, com “planos” gratuitos ou com um valor fixo acessível para público de baixa renda. A criação do Hospital, no entanto, não consta no documento.

+Viu essa? Yared e Francischini lideram receitas pra campanha em Curitiba. Veja quem mais gastou!

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.