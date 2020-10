O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), afirmou que acredita em uma “grande e pujante” recuperação econômica para a cidade em 2021. “Estamos com R$ 600 milhões em caixa, não temos medo do ano que vai nascer”, afirmou o prefeito e candidato à reeleição, durante entrevista à rádio BandNews, nesta quarta-feira (14).

Evitando polêmicas e sem se aprofundar nos temas, Greca, cuja presença foi bastante solicitada pelos candidatos no debate desta quarta-feira, focou em destacar os pontos positivos de sua gestão até aqui, rebatendo críticas comuns dos demais concorrentes ao cargo. Entre outros assuntos, ele respondeu sobre as obras da Linha Verde, que já duram 14 anos. “Só quem não é engenheiro que não entende”, afirmou o prefeito, sobre a demora e a complexidade dos trabalhos.

