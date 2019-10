Um protocolo de intenções assinado nesta quarta-feira (23), entre o governo do Paraná e a empresa Rumo Logística, vai proporcionar mais uma atração para o litoral do Paraná. Trata-se da revitalização de uma linha férrea entre Antonina e Morretes, que será destinada exclusivamente para o transporte de passageiros.

As obras na ligação de 16 quilômetros começam imediatamente e a previsão é que a estrutura fique pronta ainda neste ano, a tempo de fazer o passeio de Natal como forma de batizar a linha. Com o ramal, o turista que está em Curitiba, por exemplo, poderá conhecer as duas cidades históricas do Litoral, passando pela Mata Atlântica, de trem. As últimas excursões que transportaram turistas usando a linha, sempre em datas comemorativas, aconteceram na década de 1990.

A revitalização será custeada pela Rumo com coordenação da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), entidade sem fins lucrativos que promove a conservação do patrimônio histórico ferroviário brasileiro. A empresa não divulgou o valor a ser investido.

“Essa parceria vai fortalecer ainda mais o turismo do Paraná. É uma linha de passageiros que estava há muito tempo parada”, disse o governador Ratinho Jr.