Um depósito clandestino com cerca de 1,5 mil pneus usados importados ilegalmente para o Brasil foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O imóvel, localizado em Colombo, região metropolitana de Curitiba, foi descoberto após uma abordagem realizada dias antes pela PRF.

Segundo a equipe policial, foram apreendidos no local pneus fabricados na Itália, Alemanha, Rússia, Polônia, Coréia do Sul, China, Turquia e até Marrocos. Um caminhão também foi apreendido. O dono do veículo, que teria alugado o imóvel, é proprietário de uma borracharia no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

O depósito foi lacrado pelos agentes e o responsável pelos pneus, identificado. Ele tem 46 anos de idade e admitiu ter comprado os pneus no Paraguai, de onde foram trazidos ilegalmente para o Brasil.

O homem poderá responder por contrabando, sonegação fiscal e crime ambiental, entre outras irregularidades.